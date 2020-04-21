СМИ: Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций
COVID-19 мутировал и приобрел, по меньшей мере, 30 различных штаммов. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование группы ученых из Чжэцзянского университета. По имению специалистов, это может значительно усложнить борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Исследователи полагают, что есть десятки штаммов нового коронавируса. Штаммы, которые были обнаружены в Китае, были одними из самых опасных – они схожи с теми, что распространились по Европе. В США же люди по большей части заражаются более слабыми «версиями» вируса.
При этом, ученые отмечают, что они первыми нашли доказательства того, что мутации могут влиять на тяжесть заболевания.
Между тем, ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия до мая выйдет на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией.Об этом она рассказала в эфире Первого канала, отмечают Известия.
По словам Скворцовой, такие прогнозы делает группа аналитиков агентства, в которую входят математики, инфекционисты и эпидемиологи. Скворцова отметила, что группа в ежедневном режиме обновляет прогноз. При этом, по её словам, сколько времени продлится пик пока сказать сложно.
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