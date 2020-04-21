СМИ: Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

COVID-19 мутировал и приобрел, по меньшей мере, 30 различных штаммов. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование группы ученых из Чжэцзянского университета. По имению специалистов, это может значительно усложнить борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Исследователи полагают, что есть десятки штаммов нового коронавируса. Штаммы, которые были обнаружены в Китае, были одними из самых опасных – они схожи с теми, что распространились по Европе. В США же люди по большей части заражаются более слабыми «версиями» вируса.

При этом, ученые отмечают, что они первыми нашли доказательства того, что мутации могут влиять на тяжесть заболевания.

В Италии число зараженных снизилось впервые с начала пандемии

Между тем, ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия до мая выйдет на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией.Об этом она рассказала в эфире Первого канала, отмечают Известия.

По словам Скворцовой, такие прогнозы делает группа аналитиков агентства, в которую входят математики, инфекционисты и эпидемиологи. Скворцова отметила, что группа в ежедневном режиме обновляет прогноз. При этом, по её словам, сколько времени продлится пик пока сказать сложно.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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