СМИ: Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

COVID-19 мутировал и приобрел, по меньшей мере, 30 различных штаммов. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование группы ученых из Чжэцзянского университета. По имению специалистов, это может значительно усложнить борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Исследователи полагают, что есть десятки штаммов нового коронавируса. Штаммы, которые были обнаружены в Китае, были одними из самых опасных – они схожи с теми, что распространились по Европе. В США же люди по большей части заражаются более слабыми «версиями» вируса.

При этом, ученые отмечают, что они первыми нашли доказательства того, что мутации могут влиять на тяжесть заболевания.