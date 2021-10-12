Королева Великобритании впервые появилась на публике с тростью

Королева Великобритании Елизавета Вторая посетила благодарственную службу по случаю столетия Королевского британского легиона, сообщает агентство PA Media.

Мероприятие проходит в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На опубликованных с места событий фотографиях 95-летняя монарх впервые была запечатлена с тростью.

Ранее в Великобритании на 100-м году скончался супруг Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп, сообщает RT.

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