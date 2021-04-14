Елизавета II вновь приступила к исполнению королевских обязанностей
Королева Великобритании Елизавета II вновь приступила к исполнению своих обязанностей через четыре дня после смерти своего мужа принца Филипа. Об этом сообщает ТАСС.
Монарх поучаствовала в церемонии по случаю ухода Уильяма Пила с должности лорда-камергера при королевском дворе. Отмечается, что за время правления королевы сменилось уже восемь камергеров. Это высшая должность при дворе британского монарха.
По данным агентства PA, Пил ушел с поста в четверг 1 апреля. Он был королевским лорд-камергером 14 лет. Британское агентство передает, что его заменил экс-глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер.
По имеющимся сведениям, Уильяму Пилу 73 года, он планировал уйти в отставку еще прошлом году. Из-за пандемии коронавируса он принял решение отложить уход на несколько месяцев.
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