Елизавета II вновь приступила к исполнению королевских обязанностей

Монарх поучаствовала в церемонии по случаю ухода Уильяма Пила с должности лорда-камергера при королевском дворе. Отмечается, что за время правления королевы сменилось уже восемь камергеров. Это высшая должность при дворе британского монарха.

По данным агентства PA, Пил ушел с поста в четверг 1 апреля. Он был королевским лорд-камергером 14 лет. Британское агентство передает, что его заменил экс-глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер.

По имеющимся сведениям, Уильяму Пилу 73 года, он планировал уйти в отставку еще прошлом году. Из-за пандемии коронавируса он принял решение отложить уход на несколько месяцев.

