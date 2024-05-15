Король Великобритании представил свой первый официальный портрет
Король Великобритании Карл III представил свой первый официальный портрет со дня коронации. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
На картине высотой более 180 см монарх изображён в ярко-красной форме полковника валлийской гвардии, со скрещёнными на рукояти меча руками. Фон у портрета также ярко-красный.
Автором портрета является британский художник Джонатан Йео. Картину ему заказали в честь 50-летия короля в качестве члена компании Drapers’ Company.
«Когда я начал этот проект, Карл III всё ещё был Принцем Уэльским... Портрет развивался по мере того, как менялась его роль в нашей общественной жизни»,— отметил автор.
Ранее Банк Англии объявил, что банкноты с изображением короля Великобритании Карла III поступят в обращение с 5 июня 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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