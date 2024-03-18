Букингемский дворец опроверг слухи о смерти короля Карла III
Информация о смерти короля Великобритании Карла III не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на канцелярию монарха, где заявили, что он продолжает исполнять рабочие обязанности.
«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», - заключили в Букингемском дворце.
Ранее Карл III, который болен онкологическим заболеванием, на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком признался, что его довели до слез многочисленные послания со словами поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru