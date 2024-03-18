Букингемский дворец опроверг слухи о смерти короля Карла III

Информация о смерти короля Великобритании Карла III не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

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Агентство ссылается на канцелярию монарха, где заявили, что он продолжает исполнять рабочие обязанности.

«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», - заключили в Букингемском дворце.

Ранее Карл III, который болен онкологическим заболеванием, на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком признался, что его довели до слез многочисленные послания со словами поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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