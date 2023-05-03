Трамп заявил, что Байден проспит коронацию Карла III
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что глава Белого дома Джо Байден проспит коронацию британского короля Карла III. Политик дал интервью телеканалу GBNews.
Трамп полагает, что у Байдена нет сил для посещения церемонии. Отсутствие американского лидера на коронации бывший президент назвал неуважительным.
Церемония коронации Карла III пройдет 6 мая.
Бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли в интервью Fox News заявил, что действующий глава Белого дома вряд ли переживет второй срок.
Выборы президента США пройдут в 2024 году. 80-летний Байден объявил, что баллотируется на второй срок, передает «Радиоточка НСН».
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