Корабль с китайскими астронавтами отделился от модуля для возвращения на Землю

Корабль с китайскими астронавтами отделился от модуля, чтобы вернуться на Землю. «Шэньчжоу-12» успешно отстыковался от базового модуля орбитальной станции Китая «Тяньгун». Китайские специалисты справились с поставленными задачами. Они собирали и подключали оборудование, которое доставляется на модуль грузовыми кораблями. Следующий экипаж пробудет в модуле примерно полгода.

Строительство станции началось в апреле и должно завершиться в следующем году. Она будет в несколько раз меньше МКС, передает «Интерфакс».

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