В «Главкосмосе» оценили будущее туристических полетов в космос

В ближайшие 15-20 лет орбитальные полеты туристов не станут массовыми из-за высокой стоимости. Об этом заявил гендиректор компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов, передает ТАСС.

По его словам, полеты в космос останутся привилегией государств и частных «любителей космоса», которые способны оплатить такое путешествие.

«Хайп на хайпе». Космический туризм не для России

Лоскутов напомнил, что на данный момент ни одна частная компания не обходится без финансовой поддержки государства. По его словам компания Space X, например, заработала 28 миллиардов долларов, 56% которых приходится на государственное финансирование.

Космический туризм – это хайп, а России следует вложиться в другие проекты в космосе. Такое мнение в разговоре с НСН высказал ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

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Фото: facebook.com/Roscosmos
ТЕГИ:ТуризмКосмос
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