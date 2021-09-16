В «Главкосмосе» оценили будущее туристических полетов в космос

Лоскутов напомнил, что на данный момент ни одна частная компания не обходится без финансовой поддержки государства. По его словам компания Space X, например, заработала 28 миллиардов долларов, 56% которых приходится на государственное финансирование.

Космический туризм – это хайп, а России следует вложиться в другие проекты в космосе. Такое мнение в разговоре с НСН высказал ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

