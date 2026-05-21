В Сызрани жилой сектор поврежден при атаке БПЛА

Жилой сектор в Сызрани получил повреждения при атаке беспилотников. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев, передает ТАСС.

Ранее губернатор рассказал, что из-за ударов БПЛА в Сызрани погибли два человека, несколько пострадали, пишет RT.

Как отметил Федорищев, утром регион подвергся очередной атаке «фашистского украинского режима».

«Большое количество беспилотных средств, которое летело, было сбито. <...> [Пострадал] жилой сектор», - заявил губернатор.

Между тем глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинский БПЛА атаковал школу в Михайловке Скадовского округа, здание получило повреждения.

