В Сызрани жилой сектор поврежден при атаке БПЛА
Жилой сектор в Сызрани получил повреждения при атаке беспилотников. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев, передает ТАСС.
Ранее губернатор рассказал, что из-за ударов БПЛА в Сызрани погибли два человека, несколько пострадали, пишет RT.
Как отметил Федорищев, утром регион подвергся очередной атаке «фашистского украинского режима».
«Большое количество беспилотных средств, которое летело, было сбито. <...> [Пострадал] жилой сектор», - заявил губернатор.
Между тем глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинский БПЛА атаковал школу в Михайловке Скадовского округа, здание получило повреждения.
