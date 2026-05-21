Производитель назвал некорректными данные о приостановке проекта самолета «Ладога»
Данные о приостановке проекта турбовинтового самолета «Ладога» некорректны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уральского завода гражданской авиации.
Ранее главный конструктор предприятия Сергей Меренков рассказал, что проект воздушного судна приостановили, при этом научно-технический задел по нему передадут в ведение Минобороны, пишет RT.
«Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога" некорректна», - говорится в сообщении УЗГА.
Пресс-служба подчеркнула, что подобные решения не принимались на текущей стадии разработки.
