Производитель назвал некорректными данные о приостановке проекта самолета «Ладога»

Данные о приостановке проекта турбовинтового самолета «Ладога» некорректны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уральского завода гражданской авиации.

Ранее главный конструктор предприятия Сергей Меренков рассказал, что проект воздушного судна приостановили, при этом научно-технический задел по нему передадут в ведение Минобороны, пишет RT.

«Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога" некорректна», - говорится в сообщении УЗГА.

Пресс-служба подчеркнула, что подобные решения не принимались на текущей стадии разработки.

