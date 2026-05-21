Гинеколог оценил влияние приема антидепрессантов на бесплодие
Ринат Темирбулатов заявил НСН, что сейчас средний возраст планирования беременности увеличился, это главный фактор бесплодия.
В России растет число диагнозов «бесплодие», так как люди позднее планируют беременность, а здоровье ухудшается, заявил НСН врач акушер-гинеколог-репродуктолог, эксперт по ЭКО Ринат Темирбулатов.
В России в течение нескольких лет растет число впервые поставленных диагнозов «бесплодие». По последним данным Росстата, за 2024 год его выявили у 245,8 тыс. женщин (+5,5% к 2020 году) и у 32,7 тыс. мужчин (+6,9%). Одной из причин снижения фертильности стал прием лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов, пишут «Известия». Темирбулатов исключил этот фактор из причин бесплодия.
«Я думаю, что это ложная корреляционная связь, потому что причинно-следственная связь нарушена. Причина может быть не в антидепрессантах, а в целом в стрессе. Данных о том, что антидепрессанты приводят к нарушению фертильности, нет. Есть только один вид антидепрессантов, при котором могут быть проблемы с овуляцией, но это исключение, а не правило. При показаниях даже можно принимать антидепрессанты во время беременности, конечно, это все возможно только при назначении врачом в любом случае», - отметил он.
Также врач назвал основную причину неутешительной статистики.
«На этот фактор влияет ухудшение здоровья населения в целом, вредные привычки, старение населения. Сейчас средний возраст планирования беременности увеличился, это главный фактор. Просто люди планируют беременность не так рано, а от возраста фертильность сильно зависит. Что касается именно мужского бесплодия, мы до конца не можем сказать, что это такое. Часто этот диагноз немного гипертрофируют, до конца это не изучено. Поэтому бесплодие в целом оценивается в паре», - добавил собеседник НСН.
Замораживать яйцеклетки для эффективного результата в будущем необходимо до 35 лет, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.
