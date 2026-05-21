«Я думаю, что это ложная корреляционная связь, потому что причинно-следственная связь нарушена. Причина может быть не в антидепрессантах, а в целом в стрессе. Данных о том, что антидепрессанты приводят к нарушению фертильности, нет. Есть только один вид антидепрессантов, при котором могут быть проблемы с овуляцией, но это исключение, а не правило. При показаниях даже можно принимать антидепрессанты во время беременности, конечно, это все возможно только при назначении врачом в любом случае», - отметил он.

Также врач назвал основную причину неутешительной статистики.

«На этот фактор влияет ухудшение здоровья населения в целом, вредные привычки, старение населения. Сейчас средний возраст планирования беременности увеличился, это главный фактор. Просто люди планируют беременность не так рано, а от возраста фертильность сильно зависит. Что касается именно мужского бесплодия, мы до конца не можем сказать, что это такое. Часто этот диагноз немного гипертрофируют, до конца это не изучено. Поэтому бесплодие в целом оценивается в паре», - добавил собеседник НСН.

Замораживать яйцеклетки для эффективного результата в будущем необходимо до 35 лет, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.

