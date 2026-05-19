Небензя потребовал от МАГАТЭ оценить постоянные атаки Украины на ЗАЭС
Россия требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дать оценку преступным действиям Киева, связанным с атаками на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
Дипломат подчеркнул, что Москва также ожидает жёстких предупреждений в адрес тех, кто продолжает нагнетать военную напряжённость вокруг Ирана и угрожает атаками на его мирные ядерные объекты., сообщает РИА Новости
Небензя указал на двойные стандарты генсека ООН Антониу Гутерреша, который ни разу не отреагировал на удары по АЭС «Бушер» в Иране. По словам российского представителя, подобное замалчивание грубейших нарушений международного права в столь чувствительной сфере недопустимо.
Ранее Небензя заявил, что сигналов от Украины о готовности урегулировать конфликт нет, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
