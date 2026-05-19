Небензя потребовал от МАГАТЭ оценить постоянные атаки Украины на ЗАЭС

Россия требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дать оценку преступным действиям Киева, связанным с атаками на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что Москва также ожидает жёстких предупреждений в адрес тех, кто продолжает нагнетать военную напряжённость вокруг Ирана и угрожает атаками на его мирные ядерные объекты., сообщает РИА Новости