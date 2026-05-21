В МИД РФ предостерегли россиян от посещения Молдавии

Министерство иностранных дел России считает небезопасным посещение россиянами Молдавии и рекомендует здраво взвешивать риски. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, в декабре прошлого года молдавские власти приняли закон о денонсации межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, вынудив РФ закрыть Русский дом в Кишиневе. Также Захарова обратила внимание на дискриминацию въезжающих в республику граждан с российскими паспортами.

«Под надуманным предлогом наши граждане подвергаются многочасовым процедурам проверки и допросам, фиксируются случаи задержания, заведения на них уголовных дел. Дипломатам посольства России... отказывают в оказании консульской помощи», - заявила представитель МИД.

В связи с этим ведомство рекомендует здраво взвешивать риски и оценивать целесообразность посещения Молдавии. По словам Захаровой, «это небезопасно».

Ранее Молдавия решила выйти из Содружества Независимых Государств, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

