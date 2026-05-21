Захарова объяснила, с чем связан указ о приеме в гражданство РФ приднестровцев
Указ президента РФ об особых правилах приёма в российское гражданство жителей Приднестровья связан с запросом от жителей региона. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она указал, что запрос на гражданство РФ со стороны приднестровцев набирает силу, что, в свою очередь, объясняется действиями властей Молдавии и Украины.
«Запрос... во многом связан с дикими, безрассудными и безответственными действиями, предпринимаемыми официальным Кишинёвом и киевским режимом», — сказала дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Приднестровья получили право на обращение за российским гражданством без соблюдения ряда стандартных требований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
