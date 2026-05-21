Она указал, что запрос на гражданство РФ со стороны приднестровцев набирает силу, что, в свою очередь, объясняется действиями властей Молдавии и Украины.

«Запрос... во многом связан с дикими, безрассудными и безответственными действиями, предпринимаемыми официальным Кишинёвом и киевским режимом», — сказала дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Приднестровья получили право на обращение за российским гражданством без соблюдения ряда стандартных требований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

