«90% летят через Сочи»: Аэропорт Сухума не оправдал ожиданий туротрасли
Алексан Мкртчян раскрыл НСН, что ни железнодорожное сообщение, ни аэропорт Сухума не работают в Абхазии в полную силу, а туристы по-прежнему добираются до абхазских курортов на автомобиле.
Открывшийся год назад аэропорт Сухум не оправдал ожиданий туристической отрасли и до сих пор работает не в полную силу, как и железнодорожное сообщение, раскрыл НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
«Ровно год работает аэропорт в Абхазии, который не открывался больше 30 лет. И тем не менее, все равно 90% россиян, которые покупают воздушную перевозку, прилетают в аэропорт Сочи. Менее 10% выбирают аэропорт Сухум, то есть в полную силу он так и не заработал и не оправдал ожидания туристической общественности. Железнодорожный путь тоже нормально не заработал. По-прежнему ходит всего лишь один поезд в день из Москвы, а это безумно мало. И большинство людей добирается либо автомобилями, либо прилетают в Абхазию самолетом и дальше машиной, либо доезжают поездом до Адлера и дальше все равно вынуждены брать автомобиль», - рассказал он.
Также он раскрыл, кто составляет основной туристический поток региона.
«Едут преимущественно жители России, Белоруссии, Армении. Понятно, что больше 90% отдыхающих – россияне, а Белоруссия и Армения – менее 10%. Еще немножко Казахстан, Узбекистан», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Крым лидирует по внутренним бронированиям на лето, но в целом россияне покупают туры буквально за неделю до поездки. Об этом рассказал НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «90% летят через Сочи»: Аэропорт Сухума не оправдал ожиданий туротрасли
- Производитель назвал некорректными данные о приостановке проекта самолета «Ладога»
- В Сызрани жилой сектор поврежден при атаке БПЛА
- Отдых в Абхазии оказался на 80 тысяч рублей дешевле, чем в Сочи
- Гинеколог оценил влияние приема антидепрессантов на бесплодие
- Армия России освободила Шестеровку Харьковской области
- В МИД РФ предостерегли россиян от посещения Молдавии
- «Контрнаступ на Запорожье»: Рогов объяснил беспрецедентную атаку ВСУ по Энергодару
- Закупаем в Африке: Запрет на ввоз цветов из Армении назвали политическим
- Петербургский архитектор не обрадовался новым небоскребам «Лахта центра»