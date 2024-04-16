Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении страны в ЕС
Конституционный суд признал инициативу депутатов молдавского парламента о проведении референдума о вступлении республики в Евросоюз и последующих поправках в конституцию страны законной. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на председателя Конституционного суда Домнику Маноле.
По ее словам, подобная инициатива соответствует конституционным положениям и может быть предложена на утверждение парламенту.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна не будет выносить на общенациональный референдум о европейской интеграции вопрос об объединении с Румынией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru