Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении страны в ЕС

По ее словам, подобная инициатива соответствует конституционным положениям и может быть предложена на утверждение парламенту.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна не будет выносить на общенациональный референдум о европейской интеграции вопрос об объединении с Румынией.

