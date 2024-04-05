Гагаузия пригрозила выйти из состава Молдавии в случае ее объединения с Румынией
Гагаузская автономия намерена объявить о независимости, если власти Молдавии пойдут на объединение с Румынией. Об этом в своем Telegram-канале написала глава региона Евгения Гуцул.
«Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике», - подчеркнула политик.
Она выразила уверенность, что соседние молдавские села присоединятся к Гагаузии.
Гуцул напомнила, что в 2014 году в Гагаузии прошел референдум о будущем региона. Местные жители высказались за независимую и суверенную Молдавию, отметила политик.
В интервью порталу DC News премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал присоединение Молдавии. По его мнению, это может произойти в результате вступления Кишинева в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст признал иноагентами писателя Веллера и экс-бизнес-омбудсмена Татулову
- Константинопольский патриарх восстановил Кураева в сане
- В Орске Оренбургской области прорвало дамбу
- Более половины россиян положительно оценили качество отечественного вина
- В Москве арестовали экс-главу ОВД по делу о незаконной миграции
- Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской
- Гагаузия пригрозила выйти из состава Молдавии в случае ее объединения с Румынией
- Гладков: при атаке дронов в Шебекинском округе пострадал мужчина
- Эвакуация населения города Орск началась из-за угрозы прорыва дамбы
- Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru