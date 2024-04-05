«Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике», - подчеркнула политик.

Она выразила уверенность, что соседние молдавские села присоединятся к Гагаузии.

Гуцул напомнила, что в 2014 году в Гагаузии прошел референдум о будущем региона. Местные жители высказались за независимую и суверенную Молдавию, отметила политик.

В интервью порталу DC News премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал присоединение Молдавии. По его мнению, это может произойти в результате вступления Кишинева в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».

