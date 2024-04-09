Молдавия отказалась выносить на референдум вопрос о присоединении к Румынии
Молдавия не будет выносить на общенациональный референдум о европейской интеграции вопрос об объединении с Румынией. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью изданию Nokta.
«Это референдум о европейской интеграции, вопрос о присоединении к Румынии не стоит», - сказала глава государства.
Имеющая большинство в парламенте Молдавии партия «Действие и солидарность» 9 апреля выступила с инициативой провести референдум по вопросу евроинтеграции 20 октября. На эту же дату депутаты предложили назначить выборы президента.
Ранее президент Румынии Марчел Чолаку заявил о поддержке идеи объединения с Молдавией. По его мнению, это может произойти после присоединения Кишинева к Евросоюзу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru