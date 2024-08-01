Макгрегор избежал тюрьмы за опасную езду по Дублину
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор получил условный срок, штраф и лишение водительских прав, сообщает The Irish Mirror.
Это произошло из-за серии инцидентов на дорогах Дублина в марте 2022 года. Спортсмен проехал на красный свет, перестраивался на высокой скорости и чуть не спровоцировал аварию.
Его задержали за опасное вождение и отпустили под залог, а его Bentley Continental GT был отправлен на штрафстоянку. Бойцу грозило до шести месяцев лишения свободы.
Судья учел признание вины и назначил экс-чемпиону UFC пять месяцев заключения условно с испытательным сроком два года, штраф в размере €5 тыс. и запрет на вождение в течение двух лет.
Ранее Макгрегор назвал себя королем UFC, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru