Макгрегор избежал тюрьмы за опасную езду по Дублину

Это произошло из-за серии инцидентов на дорогах Дублина в марте 2022 года. Спортсмен проехал на красный свет, перестраивался на высокой скорости и чуть не спровоцировал аварию.

Его задержали за опасное вождение и отпустили под залог, а его Bentley Continental GT был отправлен на штрафстоянку. Бойцу грозило до шести месяцев лишения свободы.

Судья учел признание вины и назначил экс-чемпиону UFC пять месяцев заключения условно с испытательным сроком два года, штраф в размере €5 тыс. и запрет на вождение в течение двух лет.

Ранее Макгрегор назвал себя королем UFC, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

