Конгрессвумен Грин оценила работу главы Пентагона в один доллар
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила снизить зарплату главы оборонного ведомства Ллойда Остина до одного доллара, пишет РИА Новости.
Грин считает, что Остин не справляется со своей работой. Инициативу о сокращении его зарплаты конгрессвумен оформила в качестве поправки к проекту военного бюджета.
Законодатель обратила внимание, что доход Остина составляет $220 тысяч в год, а его состояние оценивается в $7 миллионов.
В эфире Fox News президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс призвал власти США сократить поддержку Украины, передает «Радиоточка НСН».
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