Конгрессвумен Грин оценила работу главы Пентагона в один доллар

Грин считает, что Остин не справляется со своей работой. Инициативу о сокращении его зарплаты конгрессвумен оформила в качестве поправки к проекту военного бюджета.

Законодатель обратила внимание, что доход Остина составляет $220 тысяч в год, а его состояние оценивается в $7 миллионов.

В эфире Fox News президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс призвал власти США сократить поддержку Украины, передает «Радиоточка НСН».

