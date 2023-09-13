Конгрессвумен Грин оценила работу главы Пентагона в один доллар

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила снизить зарплату главы оборонного ведомства Ллойда Остина до одного доллара, пишет РИА Новости.

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Грин считает, что Остин не справляется со своей работой. Инициативу о сокращении его зарплаты конгрессвумен оформила в качестве поправки к проекту военного бюджета.

Законодатель обратила внимание, что доход Остина составляет $220 тысяч в год, а его состояние оценивается в $7 миллионов.

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
ТЕГИ:ПентагонКонгресс США

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