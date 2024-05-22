Конгрессвумен Грин: Агенты ФБР планировали убийство Трампа

Об этом она сообщила после появления сообщений о том, что агенты ФБР при обыске в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в 2022 году имели при себе огнестрельное оружие и у них было разрешение на его использование.

Сам Трамп также отреагировал на это сообщение, обвинив нынешнего лидера Джо Байдена, который, по его словам, «умственно не подходит для пребывания в должности».

Ранее суд потребовал от американского правительства опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

