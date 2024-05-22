Конгрессвумен Грин: Агенты ФБР планировали убийство Трампа

Агенты Федерального бюро расследований США планировали убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявила в социальной сети Х член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

Трамп потребовал вернуть бумаги, изъятые при обыске в его имении

Об этом она сообщила после появления сообщений о том, что агенты ФБР при обыске в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в 2022 году имели при себе огнестрельное оружие и у них было разрешение на его использование.

Сам Трамп также отреагировал на это сообщение, обвинив нынешнего лидера Джо Байдена, который, по его словам, «умственно не подходит для пребывания в должности».

Ранее суд потребовал от американского правительства опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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