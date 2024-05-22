Конгрессвумен Грин: Агенты ФБР планировали убийство Трампа
Агенты Федерального бюро расследований США планировали убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявила в социальной сети Х член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.
Об этом она сообщила после появления сообщений о том, что агенты ФБР при обыске в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в 2022 году имели при себе огнестрельное оружие и у них было разрешение на его использование.
Сам Трамп также отреагировал на это сообщение, обвинив нынешнего лидера Джо Байдена, который, по его словам, «умственно не подходит для пребывания в должности».
Ранее суд потребовал от американского правительства опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Конгрессвумен Грин: Агенты ФБР планировали убийство Трампа
- СМИ: Смерть актера Мэттью Перри стала предметом расследования
- СМИ: Россияне покидают Турцию из-за финансовых трудностей
- Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера»
- Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
- Муфтий Москвы: Запрет никаба может создать новые очаги напряженности
- Пентагон признал успехи ВС РФ на харьковском направлении
- На Украине не исключили отключения электроэнергии зимой
- Евросоюз резко нарастил импорт зерна из России
- СМИ: Рейтинг Байдена упал до 36%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru