Конгрессмен заявил о потере Киевом поддержки большинства в Палате представителей

Украинские власти потеряли поддержку большинства республиканцев в Палате представителей американского Конгресса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление конгрессмена Мэтта Гетца.

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По его словам, в настоящее время республиканцы имеют большинство в нижней Палате парламента. При этом большее количество законодателей в Республиканской партии не хотят помогать Киеву.

Ранее Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
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