Байден поддержал принятый Конгрессом проект продления финансирования правительства

Американский президент Джо Байден поддержал принятый законодателями проект продления финансирования правительства Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

Госдеп начал подготовку к возможному шатдауну правительства США

Президент выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей добьется принятия инициативы о помощи украинским властям.

Ранее Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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