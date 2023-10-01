Байден поддержал принятый Конгрессом проект продления финансирования правительства
1 октября 202306:06
Американский президент Джо Байден поддержал принятый законодателями проект продления финансирования правительства Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.
Президент выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей добьется принятия инициативы о помощи украинским властям.
Ранее Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru