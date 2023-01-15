Глава Конгресса США рассказал, почему жители страны не доверяют власти
Граждане Соединенных Штатов не доверяют своему правительству из-за лицемерия и несправедливости администрации президента Джо Байдена в отношении дела с секретными документами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.
«Все видели документы, найденные у бывшего президента Трампа. Они были обнародованы. Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству», — сообщил спикер.
Еще несколько страниц секретных документов были обнаружены в частном доме американского лидера Джо Байдена в Уилмингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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