Глава Конгресса США рассказал, почему жители страны не доверяют власти

Граждане Соединенных Штатов не доверяют своему правительству из-за лицемерия и несправедливости администрации президента Джо Байдена в отношении дела с секретными документами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.

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«Все видели документы, найденные у бывшего президента Трампа. Они были обнародованы. Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству», — сообщил спикер.

Еще несколько страниц секретных документов были обнаружены в частном доме американского лидера Джо Байдена в Уилмингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПрезидент СШАДжо Байден
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