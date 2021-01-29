Штурмовавший Капитолий «викинг» выступит на суде по импичменту Трампу
Участвовавший в штурме Капитолия 6 января в костюме викинга Джейкоб Чейнсли может выступить в суде по делу об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу, передает AP.
Рассмотрение дела по импичменту начнется 8 февраля.
По словам адвоката Чейнсли АльбертаУоткинса, что его подзащитный чувствует себя преданным Трампом, так как он пришел к Капитолию по его призыву, однако Трамп не подписал указа об амнистии участников событий 6 января.
Ранее стало известно, что резолюцию об импичменте Трампу, которые в Палате представителей поддержали 232 из 429 конгрессменов, внесли в Сенат США. Слушания начнутся после 8 февраля.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что попытка вынести второй импичмент Трампу – это не борьба с ним самим, а борьба с "трампизмом". Об этом американист рассказал на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- В России с 1 февраля начнут действовать новые правила тюнинга автомобилей
- Штурмовавший Капитолий «викинг» выступит на суде по импичменту Трампу
- Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна России в YouTube
- РФПИ может поставить 100 млн доз «Спутник V» в ЕС после завершения вакцинации в России
- На индексацию соцвыплат в РФ направят 435 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru