Штурмовавший Капитолий «викинг» выступит на суде по импичменту Трампу

Участвовавший в штурме Капитолия 6 января в костюме викинга Джейкоб Чейнсли может выступить в суде по делу об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу, передает AP.

Рассмотрение дела по импичменту начнется 8 февраля.

По словам адвоката Чейнсли АльбертаУоткинса, что его подзащитный чувствует себя преданным Трампом, так как он пришел к Капитолию по его призыву, однако Трамп не подписал указа об амнистии участников событий 6 января.

Ранее стало известно, что резолюцию об импичменте Трампу, которые в Палате представителей поддержали 232 из 429 конгрессменов, внесли в Сенат США. Слушания начнутся после 8 февраля.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что попытка вынести второй импичмент Трампу – это не борьба с ним самим, а борьба с "трампизмом". Об этом американист рассказал на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?».



