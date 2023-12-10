Сенатор Вэнс призвал администрацию США смириться с потерей Киевом территорий
Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Вэнс считает, что американской администрации нужно принять тот факт, что Украине придется уступить территории России. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.
«В интересах Америки - признать, что Украине придется уступить некоторые территории русским», - сказал Вэнс.
По его словам, рано или поздно стороны конфликта все равно сядут за стол переговоров. Сенатор счел невозможным возвращение Украины к границам 1991 года.
У Украины нет будущего, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание на разрушенную промышленность страны и и отсутствие производственной базы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru