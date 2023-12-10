«В интересах Америки - признать, что Украине придется уступить некоторые территории русским», - сказал Вэнс.

По его словам, рано или поздно стороны конфликта все равно сядут за стол переговоров. Сенатор счел невозможным возвращение Украины к границам 1991 года.

У Украины нет будущего, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание на разрушенную промышленность страны и и отсутствие производственной базы, отмечает «Радиоточка НСН».

