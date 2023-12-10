Сенатор Вэнс призвал администрацию США смириться с потерей Киевом территорий

Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Вэнс считает, что американской администрации нужно принять тот факт, что Украине придется уступить территории России. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Арестович* не увидел позитивных сценариев для Украины

«В интересах Америки - признать, что Украине придется уступить некоторые территории русским», - сказал Вэнс.

По его словам, рано или поздно стороны конфликта все равно сядут за стол переговоров. Сенатор счел невозможным возвращение Украины к границам 1991 года.

У Украины нет будущего, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание на разрушенную промышленность страны и и отсутствие производственной базы, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:УкраинаКонгресс США

Горячие новости

Все новости

партнеры