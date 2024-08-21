Конгресс США считает, что Пентагон неэффективно отслеживает поставки оружия Украине
21 августа 202400:01
В США Министерство обороны неэффективно отслеживает поставки вооружений Киеву, сообщают «Ведомости» со ссылкой на американский Конгресс.
Переводы утверждает Госдепартамент, а Пентагон обязан отслеживать поставки. Однако государство не всегда делилось информацией об одобрении с министерством обороны.
По данным на апрель 2024 года Вашингтон разрешил 217 поставок американского оружия на Украину более чем 26 иностранным донорам.
Ранее Пентагон заявил, что объем военной поддержки Украины превысил $56,1 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru