Конгресс США считает, что Пентагон неэффективно отслеживает поставки оружия Украине

Переводы утверждает Госдепартамент, а Пентагон обязан отслеживать поставки. Однако государство не всегда делилось информацией об одобрении с министерством обороны.

По данным на апрель 2024 года Вашингтон разрешил 217 поставок американского оружия на Украину более чем 26 иностранным донорам.

Ранее Пентагон заявил, что объем военной поддержки Украины превысил $56,1 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

