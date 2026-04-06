СМИ: Британия опасается ударов Ирана по базам и посольствам
Британские власти допускают, что Иран может нанести удары по совместным британо-американским военным объектам и дипломатическим миссиям на Ближнем Востоке в случае дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщает газета i Paper со ссылкой на источники.
По данным издания, опасения усилились на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил Ирану ударами по гражданской инфраструктуре и потребовал открыть судоходство через Ормузский пролив. Источники считают, что такие высказывания могут спровоцировать ответные действия Тегерана.
Собеседники газеты утверждают, что потенциальными целями могут стать британские военные базы, в том числе на Кипре и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Также среди возможных объектов называются базы Аль-Минхад в ОАЭ, Аль-Джуфейр в Бахрейне, логистический объект в порту Дукм в Омане и авиабаза Аль-Удейд в Катаре, которые используются совместно с США.
Один из источников в военных кругах отметил, что под угрозой могут оказаться и британские посольства в регионе, поскольку они задействованы в координации с американскими военными структурами, передает «Радиоточка НСН».
