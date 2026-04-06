СМИ: Британия опасается ударов Ирана по базам и посольствам

Британские власти допускают, что Иран может нанести удары по совместным британо-американским военным объектам и дипломатическим миссиям на Ближнем Востоке в случае дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщает газета i Paper со ссылкой на источники.

По данным издания, опасения усилились на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил Ирану ударами по гражданской инфраструктуре и потребовал открыть судоходство через Ормузский пролив. Источники считают, что такие высказывания могут спровоцировать ответные действия Тегерана.