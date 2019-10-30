Конгресс США просит продлить СНВ-3 назло Трампу

«Вообще Трамп к конгрессу прислушиваться не склонен, особенно к палате представителей. Но в данном случае это ничего не значит, поскольку это зависит не столько от него, сколько от того, какую позицию займёт, например, помощник по нацбезопасности. Его предшественник, Джон Болтон, был страшным, яростным противником всех договоров в свете ограничения вооружений. И выход из договора РСМД был во многом результатом его личных усилий. Сейчас его нет, Трампу, мне кажется, эта тема просто не интересна. Продление договора, к чему призывают конгрессмены, это не даже не акт, а чисто формальное заявление. Поэтому, даже может случиться так, что они решат — бог с ним, пусть будет. С другой стороны, администрация Трампа в целом не хочет никаких договоров, которые как-то связывают США. Но сейчас всё непонятно: в Конгрессе делают всё в пику Трампу, это известно. Так что их позиция не означает поддержку России, а просто желание ещё раз напомнить Трампу, что у него всё неправильно. Эта тема волнует некоторую часть американского истеблишмента, людей старой школы, но новое поколение, по-моему, воспринимает договоры как пережиток прошлого», — заметил Лукьянов.

Напомним, в начале августа 2019 года утратил силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный в 1987 году между СССР и США. При этом Москва и Вашингтон возложили ответственность за прекращение договора друг на друга. Сейчас между странами действует Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в апреле 2010 года президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в феврале 2011 года и рассчитан на 10 лет с возможностью продления еще на пять. Документ обязывает Россию и США сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц, средства их доставки - до 700 единиц.

