Военные скептически оценили пожелания Пентагона к новому договору по СНВ
Эксперты в эфире НСН рассказали, при каких условиях может быть заключен новый договор по СНВ.
Новый глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае подписания с Россией нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), необходимо включить в него все новое оружие России. Об этом он сказал в интервью Fox News. Ранее президент США Дональд Трамп также неоднократно высказывался за новое соглашение по СНВ, к которому, по его мнению, необходимо привлечь Китай.
Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН рассказал, при каких условиях Россия пойдет на заключение нового договора по СНВ.
«Сначала будет экспертная оценка по линии МИД. Что мы хотим, что они хотят. Что у нас есть, что у них есть. Россия сейчас не то, чем была 15 лет назад. Вооруженные силы у нас на уровне, армия на 95% перевооружилась современными средствами ведения войны. Поэтому мы будем смотреть, что они нам предложат. Я думаю, если паритет возможно будет установить, то военно-политическое руководство на это пойдет. Но исходить оно будет из национальных интересов России, а не того, что хочет Пентагон», - подчеркнул он.
В свою очередь главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский объяснил НСН, почему сомневается в заключении нового соглашения.
«Известна позиция Трампа, что надо заключать новое соглашение по стратегическим вооружениям, но уже с участием Китая. Также известна позиция Китая, который послал американцев в далекое эротическое путешествие», - напомнил он.
Напомним, сейчас между Россией и США действует Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в апреле 2010 года президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в феврале 2011 года и рассчитан на 10 лет с возможностью продления еще на пять. Документ обязывает Россию и США сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц, средства их доставки - до 700 единиц.
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