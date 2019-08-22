Военные скептически оценили пожелания Пентагона к новому договору по СНВ

«Сначала будет экспертная оценка по линии МИД. Что мы хотим, что они хотят. Что у нас есть, что у них есть. Россия сейчас не то, чем была 15 лет назад. Вооруженные силы у нас на уровне, армия на 95% перевооружилась современными средствами ведения войны. Поэтому мы будем смотреть, что они нам предложат. Я думаю, если паритет возможно будет установить, то военно-политическое руководство на это пойдет. Но исходить оно будет из национальных интересов России, а не того, что хочет Пентагон», - подчеркнул он.

В свою очередь главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский объяснил НСН, почему сомневается в заключении нового соглашения.

«Известна позиция Трампа, что надо заключать новое соглашение по стратегическим вооружениям, но уже с участием Китая. Также известна позиция Китая, который послал американцев в далекое эротическое путешествие», - напомнил он.

Напомним, сейчас между Россией и США действует Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в апреле 2010 года президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в феврале 2011 года и рассчитан на 10 лет с возможностью продления еще на пять. Документ обязывает Россию и США сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц, средства их доставки - до 700 единиц.

