Конгресс США не поддерживает идею нового пакета помощи Киеву

Конгресс США не поддерживает идею утверждения нового пакета финансирования на нужды Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

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Он призвал украинского лидера Владимира Зеленского работать над завершением конфликта с Москвой.

Джонсон отметил, что союзники Вашингтона в Европе осознают необходимость завершения конфликта вокруг Украины, так как он продолжается слишком долго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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