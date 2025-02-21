Конгресс США не поддерживает идею нового пакета помощи Киеву

Он призвал украинского лидера Владимира Зеленского работать над завершением конфликта с Москвой.

Джонсон отметил, что союзники Вашингтона в Европе осознают необходимость завершения конфликта вокруг Украины, так как он продолжается слишком долго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

