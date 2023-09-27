Конгресс США: на счет Байдена поступали деньги из Китая
На счет, в котором указан домашний адрес американского лидера Джо Байдена, поступали денежные переводы из Китая, сообщил в соцсети X спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти.
Республиканцам удалось обнаружить два перевода сыну президента США Хантеру Байдену на сумму 260 тысяч долларов. Это произошло в тот период, когда его отец баллотировался на пост главы Белого дома.
Маккарти указал, что расследование в рамках процедуры импичмента «раскроет тайну».
Ранее в Конгрессе США заявили, что американцы требуют привлечь Байдена к ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Конгресс США: на счет Байдена поступали деньги из Китая
- Шойгу заявил, что за месяц уничтожено два танка Leopard, Challenger и семь БПМ Bradley
- В США рассказали, скольких людей покусал пес Байдена
- СМИ: Зеленский боится раскола Украины по корейскому сценарию
- Американские сенаторы предложили выделить на помощь Украине $6 млрд вместо $24 млрд
- В Конгрессе США призвали положить конец конфликту на Украине
- Байден едва не упал на трапе самолета
- Ходаковский попал под обстрел в ДНР
- В США заявили, что украинский конфликт может распространиться на Польшу и Германию
- В Европарламенте усомнились во вступлении Украины в ЕС раньше 2029 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru