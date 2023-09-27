Конгресс США: на счет Байдена поступали деньги из Китая

Республиканцам удалось обнаружить два перевода сыну президента США Хантеру Байдену на сумму 260 тысяч долларов. Это произошло в тот период, когда его отец баллотировался на пост главы Белого дома.

Маккарти указал, что расследование в рамках процедуры импичмента «раскроет тайну».

Ранее в Конгрессе США заявили, что американцы требуют привлечь Байдена к ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

