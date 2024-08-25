Москалькова связала арест Дурова с попытками закрыть Telegram

Она назвала Telegram площадкой, где можно узнать правду о происходящих в мире событиях.

«Это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира», - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Дурова задержали 24 августа во Франции. Предпринимателя обвиняют в причастности к терроризму, отмыванию денег и распространении запрещенного контента. Бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы, отмечает «Радиоточка НСН».

