«На карте не видно»: Путин выразил недоумение из-за названия «Большая семерка»
18 марта 202517:20
Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение из-за того, что входящие в G7 страны принято называть «Большой семёркой».
Выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он напомнил, что в прошлом году рост ВВП Еврозоны составил 0,9%.
«А «Большой семёрки»... Почему она «большая»? Там куда ни посмотришь — на карте не видно никого», - пошутил российский лидер.
Ранее Путин на съезде РСПП заявил, что введённые против России санкции подрывают мировую торговлю, а также свободу инвестиций, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru