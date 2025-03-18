«На карте не видно»: Путин выразил недоумение из-за названия «Большая семерка»

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение из-за того, что входящие в G7 страны принято называть «Большой семёркой».

Путин заявил, что большинство стран Европы утратили свой суверенитет

Выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он напомнил, что в прошлом году рост ВВП Еврозоны составил 0,9%.

«А «Большой семёрки»... Почему она «большая»? Там куда ни посмотришь — на карте не видно никого», - пошутил российский лидер.

Ранее Путин на съезде РСПП заявил, что введённые против России санкции подрывают мировую торговлю, а также свободу инвестиций, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЭкономикаРСППВладимир Путин

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