КТК заявил о возобновлении приема и перевалки нефти на терминале в Черном море
17 января 202409:19
Прием и отгрузку нефти на терминале в Черном море возобновили, сообщает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
Накануне работы на терминале были приостановлены, напоминает RT. Решение приняли из-за штормовой погоды и соответствующих предупреждений капитана порта Новороссийск.
«Нормализация погодных условий позволила ... возобновить штатную работу морского терминала компании», — отметили в КТК.
В частности, на ВПУ-2 произвели швартовку танкера. Также в штатном режиме возобновили прием сырья от грузоотправителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru