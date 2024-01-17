КТК заявил о возобновлении приема и перевалки нефти на терминале в Черном море

Прием и отгрузку нефти на терминале в Черном море возобновили, сообщает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

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Накануне работы на терминале были приостановлены, напоминает RT. Решение приняли из-за штормовой погоды и соответствующих предупреждений капитана порта Новороссийск.

«Нормализация погодных условий позволила ... возобновить штатную работу морского терминала компании», — отметили в КТК.

В частности, на ВПУ-2 произвели швартовку танкера. Также в штатном режиме возобновили прием сырья от грузоотправителей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:НефтьЧерное Море

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