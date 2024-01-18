«Росатом»: объем грузоперевозок по Севморпути установит новый рекорд

О перспективе установления новых рекордов по объему грузовых перевозок Северным морским путем в 2024 году, заявил спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, только за прошлый год по Севморпути было перевезено в общей сложности 36,3 миллиона тонн грузов, что стало историческим рекордом.

Панов подчеркнул, что, несмотря на санкции, ни один проект в Арктике сейчас не остановлен.

«Конкретная цифра прироста будет зависеть от различных факторов», - добавил спецпредставитель «Росатома».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:грузоперевозкиРекордСеверный морской путьРосатом

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