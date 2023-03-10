Комментатора BBC отстранили от эфира за сравнение правительства Британии с нацистами
Британская вещательная корпорация (BBC) сообщила об отстранении от эфира ведущего передачи «Матч дня» и экс-нападающего футбольной сборной Англии Гари Линекера, передает ТАСС.
Комментатор сравнил членов консервативного правительства Великобритании с нацистами. Линекер опубликовал соответствующую запись на своей странице в Twitter (заблокированная на территории РФ соцсеть).
Радиостанция сообщила, что в течение нескольких дней обсуждала проблему с Линекером. Его обвинили в нарушении правил и политической ангажированности.
Бывший спортсмен отказался извиняться за свои слова.
Великобритания 24 февраля ввела санкции против 92 российских юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали глава Минцифры РФ Максут Шадаев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, пишет НСН.
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