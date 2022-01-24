Комитет защиты журналистов приветствовал решение по Ассанжу

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) приветствует вердикт британского суда о предоставлении основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможности подать апелляцию по делу о его экстрадиции в США. Сообщение в понедельник опубликовано на сайте комитета.

В нем также говорится, что уголовное преследование основателя WikiLeaks в США станет крайне негативным прецедентом, который позволит проводить судебное преследование журналистов.

Главвред WikiLeaks назвал экстрадицию Ассанжа черным днем для журналистики

Также заместитель главы КЗЖ Роберт Махони призвал США снять все обвинения с Ассанжа и прекратить процедуру по экстрадиции.

В США против Ассанжа выдвинуто 18 обвинений, в совокупности ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Высокий суд Лондона в понедельник предоставил Джулиану Ассанжу возможность обжаловать ранее вынесенное решение по делу о его экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании.

В декабре 2021 года международная организация «Репортеры без границ» осудила решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Позицию организации озвучил генсекретарь организации Кристоф Делуар. На своей странице в Twitter он написал, что Ассанж «стал жертвой своего вклада в журналистику».

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ФОТО: РИА Новости//Алекс Макнотон
ТЕГИ:СудЭкстрадицияДжулиан Ассанж
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