Комитет защиты журналистов приветствовал решение по Ассанжу

Также заместитель главы КЗЖ Роберт Махони призвал США снять все обвинения с Ассанжа и прекратить процедуру по экстрадиции.

В США против Ассанжа выдвинуто 18 обвинений, в совокупности ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Высокий суд Лондона в понедельник предоставил Джулиану Ассанжу возможность обжаловать ранее вынесенное решение по делу о его экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании.

В декабре 2021 года международная организация «Репортеры без границ» осудила решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Позицию организации озвучил генсекретарь организации Кристоф Делуар. На своей странице в Twitter он написал, что Ассанж «стал жертвой своего вклада в журналистику».

