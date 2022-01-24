Комитет защиты журналистов приветствовал решение по Ассанжу
Комитет защиты журналистов (КЗЖ) приветствует вердикт британского суда о предоставлении основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможности подать апелляцию по делу о его экстрадиции в США. Сообщение в понедельник опубликовано на сайте комитета.
В нем также говорится, что уголовное преследование основателя WikiLeaks в США станет крайне негативным прецедентом, который позволит проводить судебное преследование журналистов.
Также заместитель главы КЗЖ Роберт Махони призвал США снять все обвинения с Ассанжа и прекратить процедуру по экстрадиции.
В США против Ассанжа выдвинуто 18 обвинений, в совокупности ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Высокий суд Лондона в понедельник предоставил Джулиану Ассанжу возможность обжаловать ранее вынесенное решение по делу о его экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании.
В декабре 2021 года международная организация «Репортеры без границ» осудила решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Позицию организации озвучил генсекретарь организации Кристоф Делуар. На своей странице в Twitter он написал, что Ассанж «стал жертвой своего вклада в журналистику».
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