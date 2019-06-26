Комитет ПАСЕ рекомендует подтвердить полномочия делегации России
Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал подтвердить полномочия делегации России, которые были обжалованы во вторник рядом представителей организации. Этот комитет предложил ратифицировать полномочия российской делегации, сообщает РИА ФАН.
Возвращение России в ПАСЕ поддержали 23 европейские страны, среди которых единогласно проголосовали Австрия, Франция, Сербия, Турции. Украинский демарш разделили семь стран: Грузия, Великобритания, Швеция, Польша, балтийские государства. Об этом напоминает РЕН ТВ.
После представления докладов по ограничению полномочий участники ПАСЕ проведут голосование, сообщает Телеканал 360.
Ранее НСН рассказала, что в ответ на принятое Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) решение о возвращении в организацию России глава МИД Украины Павел Климкин заявил об отзыве «для консультаций» постпреда страны при Совете Европы Дмитрия Кулебы. По словам Климкина, в Киеве потеряли доверие к Совету Европы.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал это шаг агонией киевских властей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей