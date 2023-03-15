Комиссия парламента Франции одобрила пенсионную реформу
Комиссия парламента Франции, в состав которой входят члены Сената и Национального собрания страны, одобрила законопроект о пенсионной реформе.
Член комиссии, депутат Национального собрания от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано в своих соцсетях уточнила, что речь идёт о статье №7, согласно которой минимальный возраст выхода на пенсию повышается с 62 до 64 лет.
При этом парламентарий назвала принятое решение «постыдным».
Ранее официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что реформа пенсионной системы крайне важна для будущего социальной жизни в стране и власти не намерены отказываться от неё, несмотря на продолжающиеся протесты, сообщает НСН.
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