Комиссия парламента Франции одобрила пенсионную реформу

Член комиссии, депутат Национального собрания от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано в своих соцсетях уточнила, что речь идёт о статье №7, согласно которой минимальный возраст выхода на пенсию повышается с 62 до 64 лет.

При этом парламентарий назвала принятое решение «постыдным».

Ранее официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что реформа пенсионной системы крайне важна для будущего социальной жизни в стране и власти не намерены отказываться от неё, несмотря на продолжающиеся протесты, сообщает НСН.

