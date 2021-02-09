Комендантский час из-за COVID-19 в Нидерландах продлят до 3 марта

Правительство Нидерландов приняло решение продлить комендантский час, действующий в стран, до утра 3 марта. Как пишет ТАСС, об этом заявил и. о. министра юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус. Он подчеркнул, что это решение было принято в связи с тем, что «вокруг ситуации с COVID-19 сохраняется много неясностей». В свою очередь, полиция Нидерландов заявила, что поддерживает решение властей, и не видит проблем в плане контроля за соблюдением данного ограничения.

Напомним, комендантский час, действующий с девяти часов вечера до 04:30 утра по местному времени, вступил в силу в Нидерландах с 23 января. Он является дополнением к практически тотальному карантину, введенному в стране с середины декабря прошлого года. В его рамках, в частности, были закрыты все магазины, не продающие продукты питания и товары первой необходимости.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, в настоящий момент в Нидерландах COVID-19 заразились более 1 млн человек. Свыше 14,4 тыс. инфицированных умерли.

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Между тем, в России за минувшие сутки выявили 15 019 новых случаев заражения COVID-19. Накануне этот показатель составил 15 916 человек. Умерли 530 пациентов с коронавирусной инфекцией, выписаны 21 795 человек, передает RT.

В Москве зафиксировано 1 584 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге 1 078, Московской области 903, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НидерландыКоронавирус
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