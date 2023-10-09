«Комбинированный удар»: Почему треснул «Железный купол» Израиля

Проблемы с «Железным куполом» были у Израиля еще в 2012 году, и его прорыв был лишь делом времени, сказал в эфире НСН Сергей Денисенцев.

Израильская система ПРО «Железный купол» не справилась с ракетными атаками из-за комбинированного удара и возможного дефицита ракет-перехватчиков, объяснил в интервью НСН эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября выпустило по Израилю более 3 тыс. ракет. Кроме того, диверсанты проникли в приграничные районы на юге Израиля. В результате погибли более 700 израильтян.

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«Обстрелы ведутся довольно давно. Было очевидно, что когда ХАМАС или "Хезболла" накопят достаточное количество средств поражения и смогут организовать комбинированный удар, система ПВО будет прорвана. Сейчас палестинцам удалось накопить достаточное количество ракет и снарядов, и организовать комбинированный удар с заброской диверсионных групп на израильскую территорию. Поэтому части ракет удалось прорвать этот купол», - сказал Денисенцев.

Он также напомнил о расследовании американских журналистов.

«Знаменитая история с обстрелами в 2012 году, когда израильтянам вроде бы удалось справиться, но спустя какое-то время журналисты "The New York Times" выяснили, что Израиль в значительной степени пошел на мирное соглашение, потому что ракеты-перехватчики этого "Железного купола" просто заканчивались», - заключил собеседник НСН.

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис ранее заявил на пресс-конференции НСН, что Израиль получил «нож в спину», потому что недооценил Палестину и не был готов к нападению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
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