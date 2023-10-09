«Комбинированный удар»: Почему треснул «Железный купол» Израиля

Израильская система ПРО «Железный купол» не справилась с ракетными атаками из-за комбинированного удара и возможного дефицита ракет-перехватчиков, объяснил в интервью НСН эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября выпустило по Израилю более 3 тыс. ракет. Кроме того, диверсанты проникли в приграничные районы на юге Израиля. В результате погибли более 700 израильтян.