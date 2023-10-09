«Комбинированный удар»: Почему треснул «Железный купол» Израиля
Проблемы с «Железным куполом» были у Израиля еще в 2012 году, и его прорыв был лишь делом времени, сказал в эфире НСН Сергей Денисенцев.
Израильская система ПРО «Железный купол» не справилась с ракетными атаками из-за комбинированного удара и возможного дефицита ракет-перехватчиков, объяснил в интервью НСН эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.
Палестинское движение ХАМАС 7 октября выпустило по Израилю более 3 тыс. ракет. Кроме того, диверсанты проникли в приграничные районы на юге Израиля. В результате погибли более 700 израильтян.
«Обстрелы ведутся довольно давно. Было очевидно, что когда ХАМАС или "Хезболла" накопят достаточное количество средств поражения и смогут организовать комбинированный удар, система ПВО будет прорвана. Сейчас палестинцам удалось накопить достаточное количество ракет и снарядов, и организовать комбинированный удар с заброской диверсионных групп на израильскую территорию. Поэтому части ракет удалось прорвать этот купол», - сказал Денисенцев.
Он также напомнил о расследовании американских журналистов.
«Знаменитая история с обстрелами в 2012 году, когда израильтянам вроде бы удалось справиться, но спустя какое-то время журналисты "The New York Times" выяснили, что Израиль в значительной степени пошел на мирное соглашение, потому что ракеты-перехватчики этого "Железного купола" просто заканчивались», - заключил собеседник НСН.
Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис ранее заявил на пресс-конференции НСН, что Израиль получил «нож в спину», потому что недооценил Палестину и не был готов к нападению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль опроверг данные о том, что Египет предупреждал о планах ХАМАС
- Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников
- Движение ХАМАС опровергло сообщения о переговорах с Израилем по обмену пленными
- Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу
- Объявлена стоимость нового седана «Москвич 6»
- Эксперт прогнозирует рост зарплат женщин на предприятиях
- Внука экс-главы ЦБ обвинили в хищении миллиардов рублей
- «Много букв!»: Вассерман признался, что недолюбливает «Войну и мир»
- СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль
- Певица Глюкоза заявила, что вернулась из Тель-Авива в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru