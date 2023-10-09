Очевидец из Тель-Авива: Город стал безлюдным, работают только аптеки

Тель-Авив превратился в безлюдный город, работают только магазины продуктов и аптеки, жители не выходят на улицы, рассказала жительница Тель-Авива, очевидец событий Анастасия Демьянец в пресс-центре НСН.

«Тель-Авив – это обычно шумный город, который никогда не спит. Его не узнать, он безлюдный, на улицах практически никого нет, не работают бары, рестораны, работают только магазины и аптеки. Все люди сосредоточены очень сильно, никто не выходит из домов. Совершенно недавно была сирена, бомбили опять центр страны, люди спускаются в бомбоубежища. Также в городе организован сбор вещей для армии и для людей, которые пострадали на юге страны», - поделилась она.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что Израиль получил нож в спину, потому что недооценил планы Палестины и не был готов к нападению.

