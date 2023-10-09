Очевидец из Тель-Авива: Город стал безлюдным, работают только аптеки
Анастасия Демьянец рассказала, что жители не выходят на улицы, совсем недавно снова звучала сирена, все спускались в бомбоубежища.
Тель-Авив превратился в безлюдный город, работают только магазины продуктов и аптеки, жители не выходят на улицы, рассказала жительница Тель-Авива, очевидец событий Анастасия Демьянец в пресс-центре НСН.
«Тель-Авив – это обычно шумный город, который никогда не спит. Его не узнать, он безлюдный, на улицах практически никого нет, не работают бары, рестораны, работают только магазины и аптеки. Все люди сосредоточены очень сильно, никто не выходит из домов. Совершенно недавно была сирена, бомбили опять центр страны, люди спускаются в бомбоубежища. Также в городе организован сбор вещей для армии и для людей, которые пострадали на юге страны», - поделилась она.
Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что Израиль получил нож в спину, потому что недооценил планы Палестины и не был готов к нападению.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин передал в управление ВТБ 100% акций ОСК
- Аэропорт Гамбурга закрыт из-за угрозы нападения на самолет из Ирана
- Армия Израиля заявила о проникновении подозрительной группы со стороны Ливана
- Теннисист Рублёв всего за час вышел в четвертый круг «Мастерс» в Шанхае
- Медведев заявил, что переданное Украине оружие активно применяется в Израиле
- Путин посмертно наградил рядового Дмитрия Егорова за бой с целым отрядом ВСУ
- Kaspersky: Мошенники выманивают деньги у россиян, предлагая им ветпрепараты
- СМИ: Суперджет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Самаре
- Сухогруз по пути в Иран сел на мель в Волго-Каспийском канале
- Путину вручили высшую награду Чечни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru