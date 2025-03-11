Командир ВСУ получил 21 год за приказ атаковать Горловку
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 21 году лишения свободы командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Голишевского за то, что он приказал атаковать беспилотниками Горловку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Голишевского признали виновным по статьям «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти» и «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва». Украинского командира объявили в международный розыск.
Судом установлено, что Голиишевский отдал приказ атаковать социальные и гражданские объекты, а также жилые дома 12 января 2024 года. В ходе атаки погибли двое сотрудников правоохранительных органов ДНР, направлявшихся на осмотр места происшествия на служебной машине.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Им удалось собрать достаточную доказательную базу.
Ранее суд приговорил к лишению свободы четверых украинских военнослужащих — Руслана Саввакиса, Василия Тарана, Сергея Завацького и Антона Фурдаленко — за совершение терактов на территории Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru