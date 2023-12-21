Команда ВОЗ не обнаружила использования больниц Газы движением ХАМАС
Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в последние недели организовала поставки медицинских товаров в больницы на севере сектора Газа, не обнаружила использования медцентров представителями движения ХАМАС в военных целях. Об этом заявил представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн.
Он отметил, что команда ВОЗ не видела «ничего подобного». Кроме того, Пиперкорн сообщил, что среди населения Газы наблюдается «высокий уровень голода», а также отсутствует продовольственная безопасность.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников. За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru