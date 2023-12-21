Команда ВОЗ не обнаружила использования больниц Газы движением ХАМАС

Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в последние недели организовала поставки медицинских товаров в больницы на севере сектора Газа, не обнаружила использования медцентров представителями движения ХАМАС в военных целях. Об этом заявил представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн.

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Он отметил, что команда ВОЗ не видела «ничего подобного». Кроме того, Пиперкорн сообщил, что среди населения Газы наблюдается «высокий уровень голода», а также отсутствует продовольственная безопасность.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников. За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались, передает «Радиоточка НСН».

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