Команда ВОЗ не обнаружила использования больниц Газы движением ХАМАС

Он отметил, что команда ВОЗ не видела «ничего подобного». Кроме того, Пиперкорн сообщил, что среди населения Газы наблюдается «высокий уровень голода», а также отсутствует продовольственная безопасность.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников. За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались, передает «Радиоточка НСН».

