Команда от ВОЗ оправится в Китай на следующей неделе для исследования коронавируса

Соответствующее заявление сделал глава организации Тедрос Адханом Гебрейсус.

О том, что ВОЗ направит такую миссию в Китай стало известно в конце мая. Тогда Гебрейесус заявил, что это поможет предотвратить появление вируса в будущем.

ВОЗ признала пандемией распространение коронавируса нового типа 13 марта текущего года. По последним данным, число заразившихся в мире превышает 10 млн человек, из которых более 500 тысяч скончались.



