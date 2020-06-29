Команда от ВОЗ оправится в Китай на следующей неделе для исследования коронавируса

Команда специалистов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) направится в Китай для изучения происхождения нового коронавируса на следующей неделе. Об этом сообщает Интерфакс.

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Соответствующее заявление сделал глава организации Тедрос Адханом Гебрейсус.

О том, что ВОЗ направит такую миссию в Китай стало известно в конце мая. Тогда Гебрейесус заявил, что это поможет предотвратить появление вируса в будущем.

ВОЗ признала пандемией распространение коронавируса нового типа 13 марта текущего года. По последним данным, число заразившихся в мире превышает 10 млн человек, из которых более 500 тысяч скончались.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирусКитай
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