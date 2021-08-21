Колумбия временно примет беженцев из Афганистана

Власти Колумбии заявили, что временно примут афганских беженцев, которые после отправятся в США. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующее заявление сделал президент страны Иван Дуке. По его словам, беженцы смогут находится на территории Колумбии пока идет оформление миграционных документов в США.

Президент не назвал точное число афганцев, которые прибудут в страну, однако отметил, что расходы на содержание и транспортировку оплатят США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам о возможном приёме в России беженцев из Афганистана.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АфганистанКолумбия
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