Колумбия временно примет беженцев из Афганистана
Власти Колумбии заявили, что временно примут афганских беженцев, которые после отправятся в США. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление сделал президент страны Иван Дуке. По его словам, беженцы смогут находится на территории Колумбии пока идет оформление миграционных документов в США.
Президент не назвал точное число афганцев, которые прибудут в страну, однако отметил, что расходы на содержание и транспортировку оплатят США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам о возможном приёме в России беженцев из Афганистана.
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