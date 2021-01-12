Колташов: от американской мечты не осталось и следа
Штурм Капитолия разрушил США как центр экономической и политической системы, такое мнение в эфире НСН выразил экономист Василий Колташов.
Телеведущий Владимир Познер заявил, что штурм Капитолия в США заметно повлиял на политическую ситуацию в самих Штатах и во всем мире. Журналист также отметил, что не хотел бы делать каких-либо прогнозов последствий происходящего в Америке.
В свою очередь, экономист Василий Колташов в эфире НСН отметил, что штурм Капитолия отразил все те проблемы, которые давно нарастали в этой стране.
«Если говорить о влиянии на мир, то американский экономический кризис, еще далеко незавершившийся и даже, возможно, не достигший своей кульминации, уже разрушил образ сияющего града на холме, которым так умело пользовалось американское государство. Нет никаких остатков, следов, от американской мечты, от американского благополучия, поэтому влияние штурма, конечно, огромное, но штурм только отразил все те проблемы, которые нарастали в этой стране. Мы их, может, просто не сильно замечали. Нарастало и разрушение США как центра экономической и политической системы», – пояснил он.
Также в интервью НСН Колташов спрогнозировал, что спрос на недвижимость среди россиян в 2021 году продолжил расти.
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