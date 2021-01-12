Колташов: от американской мечты не осталось и следа

Телеведущий Владимир Познер заявил, что штурм Капитолия в США заметно повлиял на политическую ситуацию в самих Штатах и во всем мире. Журналист также отметил, что не хотел бы делать каких-либо прогнозов последствий происходящего в Америке.

В свою очередь, экономист Василий Колташов в эфире НСН отметил, что штурм Капитолия отразил все те проблемы, которые давно нарастали в этой стране.