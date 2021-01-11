Колташов: снижение ставки по кредитам выведет самозанятых из тени

Василий Колташов: «Скорее всего, такая ставка для самозанятых будет связана с их официальным статусом. И это может стать одним из побуждающих инструментов для того, чтобы люди, которые реально являются самозанятыми, получили этот статус. Сейчас таковых насчитается около полутора миллионов человек. Если их будет больше, а самозанятых реально больше в несколько раз, то это будет означать вывод части экономики из тени, причем не методом запугивания и давления, а с помощью обеспечения комфортных и выгодных условий работы», – прокомментировал в эфире НСН Василий Колташов.

