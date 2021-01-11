Колташов: снижение ставки по кредитам выведет самозанятых из тени
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Правительство снизило ставку по кредитам для малого бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам до семи процентов годовых для малого бизнеса и самозанятых граждан.
Василий Колташов: «Скорее всего, такая ставка для самозанятых будет связана с их официальным статусом. И это может стать одним из побуждающих инструментов для того, чтобы люди, которые реально являются самозанятыми, получили этот статус. Сейчас таковых насчитается около полутора миллионов человек. Если их будет больше, а самозанятых реально больше в несколько раз, то это будет означать вывод части экономики из тени, причем не методом запугивания и давления, а с помощью обеспечения комфортных и выгодных условий работы», – прокомментировал в эфире НСН Василий Колташов.
Познер: штурм Капитолия сильно повлиял на обстановку в мире
Телеведущий Владимир Познер заявил, что штурм Капитолия в США заметно повлиял на политическую ситуацию в самих Штатах и во всем мире. Журналист также отметил, что не хотел бы делать каких-либо прогнозов последствий происходящего в Америке.
Василий Колташов: «Если говорить о влиянии на мир, то американский экономический кризис, еще далеко незавершившийся и даже, возможно, не достигший своей кульминации, уже разрушил образ сияющего града на холме, которым так умело пользовалось американское государство. Нет никаких остатков, следов, от американской мечты, от американского благополучия, поэтому влияние штурма, конечно, огромное, но штурм только отразил все те проблемы, которые нарастали в этой стране. Мы их, может, просто не сильно замечали. Нарастало и разрушение США как центра экономической и политической системы», – пояснил он в интервью НСН.
Назван основной тренд нового курортного сезона
Одним из основных трендов нового курортного сезона станет оздоровительный отдых. Об этом заявил министр туризма Крыма Вадим Волченко.
Василий Колташов: «Здоровый образ жизни, вероятно, будет вскоре дополнен страстью к улучшению своего здоровья и его исправлению, поэтому интерес к санаториям, курортам, местам, где можно не только выпить, поесть и поплавать в море, а где можно подлечиться, вырастет. Это станет тенденцией не только на новый сезон, но и на ближайшее десятилетие, скорее всего», – отметил он в разговоре с НСН.
Почти половина россиян смотрит в будущее с оптимизмом
Почти половина россиян, а именно 46%, смотрит в будущее с оптимизмом. Об этом пишет ВЦИОМ. Социологи также рассказывают, что заветными мечтами россиян стали здоровье, улучшение жилищных условий и путешествия.
Василий Колташов: «2020 год, несмотря на все шоки и ужасы, породил десятипроцентных рост цен на недвижимость и огромный взлет продаж. Здесь сработало многое, в том числе, и льготная ипотека. По всей видимости, россияне и дальше будут много покупать жилье. А что касается путешествий, они вернутся, как только закончится пандемия», – подытожил в беседе с НСН Василий Колташов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- Начальник Генштаба ВС РФ провёл переговоры с американским коллегой
- В РФПИ в январе ожидают регистрацию «Спутника V» ещё в 10 странах
- Суд продлил арест мэра Томска Кляйна
- СМИ: Трамп вернёт Кубу в список стран-спонсоров терроризма
- Резолюция об импичменте Трампа внесена в Конгресс США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru