Количество погибших в результате оползня в Грузии выросло до 17 человек
6 августа 202302:30
Количество погибших в результате схода оползня в грузинском регионе Рача увеличилось до 17 человек, сообщает МВД страны.
В рамках спасательной операции эвакуированы более 200 человек. По данным ведомства, спасательная операция продолжается третий день. К работам привлечены пожарно-спасательные службы, правоохранители, военнослужащие, кинологи, спецтехника и вертолет пограничной службы.
Ранее стало известно об 11 погибших в результате стихии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru