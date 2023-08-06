Количество погибших в результате оползня в Грузии выросло до 17 человек

Количество погибших в результате схода оползня в грузинском регионе Рача увеличилось до 17 человек, сообщает МВД страны.

Спасатели эвакуировали еще 80 человек из курорта Грузии, где оползень сошел на отель

В рамках спасательной операции эвакуированы более 200 человек. По данным ведомства, спасательная операция продолжается третий день. К работам привлечены пожарно-спасательные службы, правоохранители, военнослужащие, кинологи, спецтехника и вертолет пограничной службы.

Ранее стало известно об 11 погибших в результате стихии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: მთის ამბები
ТЕГИ:ПроисшествияГрузия

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